Июнь, 04 в 13:57

Во временно захваченном городе Мариуполь (Донецкая область) российские оккупанты начали сносить разрушенные при обстрелах дома без разбора завалов и поиска под ними погибших людей.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что таким образом российские захватчики пытаются уничтожить доказательства преступлений: масштабы жертв среди мирных жителей Мариуполя во время бомбардировок армии РФ.

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– Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома на проспекте Единства 56-60 при усиленной охране с привлечением “государственных волонтеров” снесены. Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах, — подчеркнул Андрющенко.

Он уточнил, что информацию о новых телах погибших невозможно получить из-за того, что сразу после сноса домов оккупанты вывозят все на свалку Левобережного района.

– Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты, — добавил Андрющенко.

Накануне была обнародована информация, что российские оккупанты в Мариуполе обстреляли из танка жилой дом ради пропагандистского видео. А чтобы скрыть свое преступление, рашисты начали разбор завалов, из-под которых извлекли шесть тел погибших мирных жителей.

По информации горсовета Мариуполя, на кладбище вблизи города появились 25 секторов траншейного типа для захоронения убитых людей. Оккупанты складывают тела в несколько слоев, а затем “маскируют” могилы табличками как индивидуальные захоронения.

Согласно официально озвученным данным, за время блокады Мариуполя и обстрелов российских войск погибли не менее 22 тыс. человек. Точное количество сейчас неизвестно.

В Мариуполе и вблизи города были обнаружены несколько мест массового захоронения людей.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: Мариупольский городской совет