Мир на умовах РФ – це кінець державності України в недалекому майбутньому – Подоляк

Червень, 07 в 20:55

Україна сяде за стіл переговорів з Росією лише тоді, коли Кремль почне адекватно сприймати навколишній світ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Його запитали, чи здійснюється на Україну тиск, результат якого піде на користь Російській Федерації.

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– Це чітка інформаційна програма. Вона спирається, зокрема, на страх Європи перед Росією. Він ще залишився, треба це розуміти. Є певна втома, це другий фактор, який змушує Європу думати про те, як цю війну можна якнайшвидше закінчити. Причому на умовах, як вони кажуть, щоб не турбувати Путіна, з точки зору його цілей, які він ставив у цій війні. Третє – це російські гроші, які почали працювати на європейських лобістських ринках, які примушують людей говорити дивні для нас речі, – сказав Подоляк.

За його словами, Росія не зупиниться у своїй експансії, і навіть після умовного підписання документа щодо тимчасового перемир’я вона піде далі.

– Росія може існувати, тільки поки вона йде на іншу територію і щось захоплює. Тому, безумовно, закінчити війну сьогодні, підписавши угоду на умовах Росії, неможливо для України. Це значить, що ми поставимо крапку на державності України в невеличкому майбутньому, і через один чи три роки ми отримаємо ще більш масштабну війну, – сказав він.

Михайло Подоляк наголосив, що Київ хоче закінчення війни на умовах України.

Він також назвав позиції України щодо переговорів з РФ: по-перше, це мирна угода чи юридична фіксація підсумків війни.

– Ми хочемо юридично зафіксувати підсумки війни, які будуть вигідні Україні. Що це означає? Це територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України. Це програш Росії, який нам потрібен для початку трансформацій, які призведуть до нової еліти, щоб ця еліта займалась проблемами Російської Федерації, а не приходила на територію інших країн і щось там захоплювала, – пояснив Михайло Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що третьою принциповою позицією є те, що не можна Україні висувати умови, бо сьогодні українці жертвують своїми життями.

– Це треба, щоб в Європі розуміли. Ми не підемо на умови 2014-2015 років, бо для України це смерті подібне, – сказав він.

Подоляк вважає, що Росія хоче тимчасового припинення вогню, після якого б відбулись переговори між Україною та РФ.

– Після цього вони виставлять якийсь ультиматум, знову ж таки, територіальний… Ми не погодимось, бо для нас будь-який ультиматум – це неприйнятна річ. Після цього бойові дії поновляться, але Україна вже їх поновить, а європейці почнуть казати: “дивіться, а чому ви воюєте? Росіяни ж перестали бомбити ваші міста. Це ж ви починаєте воювати”, – заявив радник керівника ОПУ.

Він наголосив, що Україна сяде за стіл переговорів тільки тоді, коли буде розуміння, що Росія адекватно сприймає навколишній світ, а Україна зможе відсунути війська РФ від українських територій завдяки накопиченню зброї з Заходу. Водночас у повну міру почнуть діяти санкції проти Росії.