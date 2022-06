Оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине — Боррель

В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Они нанесли ракетный удар по городу 4 июня.

В результате вражеского ракетного обстрела загорелись склады с зерновым шротом. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar

Сейчас смотрят

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022