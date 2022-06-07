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Факты / Украина

Оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине — Боррель

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине — Боррель
Фото: ГСЧС

В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Они нанесли ракетный удар по городу 4 июня.

В результате вражеского ракетного обстрела загорелись склады с зерновым шротом. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве, – отметил он.

По словам Борреля, ракетный удар по зерновому терминалу противоречит недавним обещаниям президента России Владимира Путина относительно безопасного прохода через Черное море из украинских портов для торгового судоходства.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что дезинформация, распространяемая Путином, чтобы отвергнуть обвинения, становится все более циничной.

Напомним, 5 июня городской голова Александр Сенкевич сообщал, что в Николаеве в результате российских ракетных ударов занялись склады с зерновым шротом.

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