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Факты / Происшествия

В Николаеве от ракетных ударов более суток горят склады с зерновым шротом

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Николаеве от ракетных ударов более суток горят склады с зерновым шротом
Фото: ГСЧС

В Николаеве в результате российских ракетных ударов загорелись склады с зерновым шротом.

Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

– Кроме жилого квартала, вчера российские оккупанты обстреляли в Николаеве инфраструктурный объект. В результате чего там загорелись склады с зерновым шротом. Пожар спасатели ликвидируют до сих пор, — написал он.

В Главном управлении ГСЧС в Николаевской области сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 10 тыс. кв. м.

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Всего от ГСЧС к тушению привлекли 11 единиц техники и 50 пожарных. Дополнительно работали пожарные команды местных предприятий – 10 человек на трех спецавтомобилях.

Огнем уничтожены два складских помещения. Жертв и пострадавших нет.

4 июня от вражеских обстрелов пострадал Корабельный район Николаева. В результате удара погибли три человека — двое на месте обстрела, еще один человек скончался по дороге в больницу.

Источник: ГСЧС
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