Окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні – Боррель

Червень, 07 в 8:36

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Вони завдали ракетного удару по місту 4 червня.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу загорілися склади із зерновим шротом. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

– Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві, – зауважив він.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar Зараз дивляться — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022

За словами Борреля, ракетний удар по зерновому терміналі суперечить недавнім обіцянкам президента Росії Володимира Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торговельного судноплавства.

Голова дипломатії ЄС наголосив, що дезінформація, яку поширює Путін, щоб відкинути звинувачення, стає все більш цинічною.

Нагадаємо, 5 червня міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що у Миколаєві внаслідок російських ракетних ударів зайнялися склади із зерновим шротом.