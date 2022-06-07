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Факти / Україна

Окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні – Боррель

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні – Боррель
Фото: ДСНС

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Вони завдали ракетного удару по місту 4 червня.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу загорілися склади із зерновим шротом. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

– Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві, – зауважив він.

За словами Борреля, ракетний удар по зерновому терміналі суперечить недавнім обіцянкам президента Росії Володимира Путіна щодо безпечного проходу через Чорне море з українських портів для торговельного судноплавства.

Голова дипломатії ЄС наголосив, що дезінформація, яку поширює Путін, щоб відкинути звинувачення, стає все більш цинічною.

Нагадаємо, 5 червня міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що у Миколаєві внаслідок російських ракетних ударів зайнялися склади із зерновим шротом.

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