Окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні – Боррель

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні. Вони завдали ракетного удару по місту 4 червня.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу загорілися склади із зерновим шротом. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022