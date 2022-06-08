Окупанти вводять в обіг рубль та шукають у РФ вчителів для херсонців – розвідка

Червень, 08 в 14:10

У Херсонській області російські загарбники примушують місцеву адміністрацію діяти відповідно до вказівок Кремля.

Нині в тимчасово окупованому регіоні військові РФ вводять в обіг російський рубль, щоб зробити його “законним платіжним засобом”.

Крім того, загарбники шукають у Росії вчителів, щоб запровадити в херсонських загальноосвітніх закладах навчання російською мовою за шкільною програмою РФ.

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– Імовірно, Росія виправдовуватиме окупацію Херсона покращенням управління та рівня життя українського народу, – припускають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що в британському відомстві відзначили успішну контратаку українських військ у південно-західній частині Херсонської області.

Там наголосили, що Україні вдалося відновити плацдарм на східному березі річки Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 105-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence