Ворог посилює свої угруповання на Запорізькому і Харківському напрямках – Міноборони

Червень, 08 в 17:05

Російські окупанти наростили кількість вогневих точок на Запорізькому напрямку, а на Харківському – посилили угруповання своїх військ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– На Запорізькому напрямку ворог нарощує системи вогню. Зокрема, в районі Василівки, що за 35 км на південь від Запоріжжя, розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 у якості довготривалих вогневих точок, – пояснив він.

За словами Мотузяника, на Харківському напрямку окупанти намагаються утриматися на зайнятих рубежах та не допустити просування українських військ до державного кордону з Росією.

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Для цього російські загарбники посилили угруповання своїх військ за рахунок перекидання в район селища Веселе, за 17 км від Харкова, однієї батальйонно-тактичної групи зі складу 2 армії центрального військового округу РФ.

Крім того, Олександр Мотузяник додав, що ворог продовжує обстрілювати українські позиції на Харківщині.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 8 червня також повідомляв, що на Ізюмському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати та прорвати позиції Збройних сил України.

Але успіхів у цьому загарбники не мають, тому відійшли на свої раніше зайняті позиції, втративши велику кількість військових та броньованої техніки.

Фото: Генштаб ЗСУ