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Факты / Украина

Однажды нашли оккупанта в обнимку с бойлером: боец ССО о боях под Киевом

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Однажды нашли оккупанта в обнимку с бойлером: боец ССО о боях под Киевом

В начале полномасштабного вторжения России в Украину ожесточенная борьба за Киев развернулась в небольшом поселке Мощун.

Там операторы Сил специальных операций наносили постоянные удары по врагу. Безумное сопротивление врагу, ожесточенные бои и крепкая поддержка собратьев из разных подразделений — такими оператор ССО запомнил события, развернувшиеся в конце февраля — начале марта неподалеку от Киева.

Он рассказал, что тогда ситуация быстро менялась, поэтому действовать нужно было уже и сейчас. Но наши военные уничтожили группу российских спецназовцев.

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– Нас посыпали из пулеметов и автоматов. А однажды мы нашли российского солдата, который лежал в объятиях с бойлером, — рассказал оператор украинских Сил специальных операций.

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили ориентировочно 31,5 тыс. российских оккупантов, более 200 вражеских самолетов и 178 российских вертолетов.

Больше о потерях России в войне против Украины – читайте в нашем материале.

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