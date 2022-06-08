Якось знайшли окупанта в обіймах з бойлером: боєць ССО про бої під Києвом

Червень, 08 в 12:10

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну запекла боротьба за Київ розгорнулася у невеличкому селищі Мощун.

Там оператори Сил спеціальних операцій завдавали постійних ударів по ворогу. Шалений опір ворогу, запеклі бої і міцна підтримка побратимів із різних підрозділів – такими оператор ССО запам’ятав події, що розгорнулися наприкінці лютого – на початку березня неподалік Києва.

Він розповів, що тоді ситуація швидко змінювалася, тому діяти треба було вже і зараз. Але наші військові знищили групу російських спецпризначенців.

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– Нас посипали з кулеметів та автоматів. А якось ми знайшли російського солдата, який лежав в обіймах з бойлером, – поділився оператор українських Сил спеціальних операцій.

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили орієнтовно 31,5 тис. російських окупантів, понад 200 ворожих літаків та 178 російських гелікоптерів.

Більше про втрати Росії у війні проти України – читайте у нашому матеріалі.