ВВП Украины упал более чем на 15% в первом квартале года — Госстат
По состоянию на первый квартал 2022 года, ВВП Украины сократился на 15,1% в годовом исчислении.
Так, по оценке Госстата, реальный ВВП в I квартале 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,3% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2021 года – на 15,1%.
Напомним, что ранее Всемирный банк опубликовал прогноз для экономики Европы, связанный с войной в Украине, согласно которому наше государство может потерять около 45% ВВП по итогам 2022 года.
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Согласно прогнозам МВФ, война может привести к снижению уровня ВВП на треть от довоенного.
Источник: Госстат