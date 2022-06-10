ВВП Украины упал более чем на 15% в первом квартале года — Госстат

Июнь, 09 в 22:57

По состоянию на первый квартал 2022 года, ВВП Украины сократился на 15,1% в годовом исчислении.

Так, по оценке Госстата, реальный ВВП в I квартале 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,3% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2021 года – на 15,1%.

Напомним, что ранее Всемирный банк опубликовал прогноз для экономики Европы, связанный с войной в Украине, согласно которому наше государство может потерять около 45% ВВП по итогам 2022 года.

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Согласно прогнозам МВФ, война может привести к снижению уровня ВВП на треть от довоенного.

Источник: Госстат