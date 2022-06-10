Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВВП Украины упал более чем на 15% в первом квартале года — Госстат

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
ВВП Украины упал более чем на 15% в первом квартале года — Госстат

По состоянию на первый квартал 2022 года, ВВП Украины сократился на 15,1% в годовом исчислении.

Так, по оценке Госстата, реальный ВВП в I квартале 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 19,3% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2021 года – на 15,1%.

Напомним, что ранее Всемирный банк опубликовал прогноз для экономики Европы, связанный с войной в Украине, согласно которому наше государство может потерять около 45% ВВП по итогам 2022 года.

Сейчас смотрят

Согласно прогнозам МВФ, война может привести к снижению уровня ВВП на треть от довоенного.

Источник: Госстат

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка