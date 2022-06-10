ВВП України впав на понад 15% у першому кварталі року – Держстат

Червень, 09 в 22:57

Станом на перший квартал 2022 року, ВВП України скоротився на 15,1% у річному вимірі.

Так, за оцінкою Держстату, реальний ВВП у I кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,3% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2021 року – на 15,1%.

Нагадаємо, що раніше Світовий банк опублікував прогноз для економіки Європи, пов’язаний із війною в Україні, згідно з яким наша держава може втратити близько 45% ВВП за підсумками 2022 року.

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А згідно з прогнозами МВФ, війна може призвести до зниження рівня ВВП на третину від довоєнного.

Джерело: Держстат