Угроза ракетных ударов с Черного моря остается высокой: у РФ наготове 40 ракет
Угроза ракетных ударов с Черного моря по территории Украины остается высокой, поскольку страна-агрессор Россия держит там наготове 40 крылатых ракет.
О текущей оперативной обстановке на Юге Украины по состоянию на 12.00 пятницы, 10 июня, проинформировали в Оперативном командовании Юг.
В сообщении отмечается, что РФ усилила свою корабельную группировку в Черном море еще одной подводной лодкой (носителем крылатых ракет).
– Корабельная группировка Черноморского флота рашистов усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет, продолжает держать блокаду северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1️ БДК (большой десантный корабль – Ред.), — подчеркивается в сообщении.
По информации ОК Юг, в Херсонской области российские оккупационные войска и местные коллаборанты из так называемой “власти” начали очередную волну подготовки к псевдореферендуму “о присоединении к РФ”.
Параллельно на линии столкновения в области враг продолжает боевые действия на занятых позициях, укрепляет их, подтягивает вооружение и минирует территорию. В оккупированных населенных пунктах Херсонской области сейчас много заминированных полей, дорог и мостов.
В Николаевской области российские захватчики обстреливали Березнеговатскую общину. Информация о потерпевших и повреждениях выясняется. Под огонь оккупантов также попали Широковская и Ингульская общины (но обстрелы преимущественно происходили по сельскохозяйственным угодьям вне населенных пунктов).
Во время разминирования территорий, которые обстреливали войска РФ, николаевские пиротехники впервые обнаружили обломки противокорабельной ракеты.
В течение ночи украинские военные уничтожили 20 оккупантов, гаубицу Мста-Б и 3 БТРа.
По состоянию на 6 июня в Минобороны Украины сообщали, что Россия держала в Черном море пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет.
Кроме того, отмечалось, что украинские военные отбросили корабельную группировку Черноморского флота РФ на расстояние более 100 км от берегов нашего государства.
Источник: ОК Юг
Фото: Генеральный штаб ВСУ