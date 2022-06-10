Июнь, 10 в 13:11

Угроза ракетных ударов с Черного моря по территории Украины остается высокой, поскольку страна-агрессор Россия держит там наготове 40 крылатых ракет.

О текущей оперативной обстановке на Юге Украины по состоянию на 12.00 пятницы, 10 июня, проинформировали в Оперативном командовании Юг.

В сообщении отмечается, что РФ усилила свою корабельную группировку в Черном море еще одной подводной лодкой (носителем крылатых ракет).

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– Корабельная группировка Черноморского флота рашистов усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет, продолжает держать блокаду северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1️ БДК (большой десантный корабль – Ред.), — подчеркивается в сообщении.

По информации ОК Юг, в Херсонской области российские оккупационные войска и местные коллаборанты из так называемой “власти” начали очередную волну подготовки к псевдореферендуму “о присоединении к РФ”.

Параллельно на линии столкновения в области враг продолжает боевые действия на занятых позициях, укрепляет их, подтягивает вооружение и минирует территорию. В оккупированных населенных пунктах Херсонской области сейчас много заминированных полей, дорог и мостов.

В Николаевской области российские захватчики обстреливали Березнеговатскую общину. Информация о потерпевших и повреждениях выясняется. Под огонь оккупантов также попали Широковская и Ингульская общины (но обстрелы преимущественно происходили по сельскохозяйственным угодьям вне населенных пунктов).

Во время разминирования территорий, которые обстреливали войска РФ, николаевские пиротехники впервые обнаружили обломки противокорабельной ракеты.

В течение ночи украинские военные уничтожили 20 оккупантов, гаубицу Мста-Б и 3 БТРа.

По состоянию на 6 июня в Минобороны Украины сообщали, что Россия держала в Черном море пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет.

Кроме того, отмечалось, что украинские военные отбросили корабельную группировку Черноморского флота РФ на расстояние более 100 км от берегов нашего государства.

Источник: ОК Юг

Фото: Генеральный штаб ВСУ