Июнь, 06 в 19:09

Страна-агрессор Россия увеличила количество своих кораблей в акватории Черного моря. В настоящее время там находятся пять российских кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и держит в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа Калибр, – отметил он.

По словам Мотузяника, для Украины это означает угрозу ракетных обстрелов. Так, РФ может нанести удары со своих кораблей фактически по всей территории Украины.

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– В последние дни, если вы помните, там (в Черном море, – Ред.) оставался один корабль, потом их стало два, сейчас пять кораблей. Что это значит? Для нас это означает, что угроза нанесения ракетных ударов с акватории Черного моря для Украины сохраняется. Потому что фактически покрывается вся территория Украины, — подчеркнул спикер Минобороны.

Он добавил, что враг постоянно проводит ротацию своих подразделений: где-то отводит, а где-то наоборот. В то же время больших тактических или стратегических изменений со стороны РФ нет.

Ранее сегодня в Оперативном командовании Юг информировали, что в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов находится один надводный корабль и одна подводная лодка, снаряженные 12 крылатыми ракетами, а также пять крупных десантных кораблей.

Также известно, что украинские военные отбросили корабельную группировку Черноморского флота РФ на расстояние более сотни километров от берегов Украины.

Источник: Media Center Ukraine