Червень, 10 в 13:11

Загроза ракетних ударів з Чорного моря по території України залишається високою, оскільки країна-агресор Росія тримає там напоготові 40 крилатих ракет.

Про поточну оперативну обстановку на Півдні України станом на 12.00 п’ятниці, 10 червня, поінформували в Оперативному командуванні Південь.

У повідомленні зазначається, що РФ посилила своє корабельне угруповання в Чорному морі ще одним підводним човном (носієм крилатих ракет).

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– Корабельне угруповання Чорноморського флоту рашистів посилене ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також у готовності 1️ ВДК (великий десантний корабель, – Ред.), – наголошується в повідомленні.

За інформацією ОК Південь, на Херсонщині російські окупаційні війська та місцеві колаборанти із так званої “влади” розпочали чергову хвилю підготовки до псевдореферендуму “про приєднання до РФ”.

Паралельно на лінії зіткнення в області ворог продовжує бойові дії на зайнятих позиціях, укріплює їх, підтягує озброєння і мінує територію. В окупованих населених пунктах Херсонщини зараз багато замінованих полів, доріг та мостів.

На Миколаївщині російські загарбники обстрілювали Березнегуватську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень з’ясовується. Під вогонь окупантів також потрапили Широківська та Інгульська громади (але обстріли переважно відбувалися по сільськогосподарських угіддях поза населеними пунктами).

Під час розмінування територій, які обстрілювали війська РФ, миколаївські піротехніки вперше виявили уламки протикорабельної ракети.

Протягом ночі українські військові знищили 20 окупантів, гаубицю Мста-Б та 3 БТРи.

Станом на 6 червня в Міноборони України повідомляли, що Росія тримала в Чорному морі п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет.

Крім того, зазначалося, що українські військові відкинули корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ на відстань понад 100 км від берегів нашої держави.

Джерело: ОК Південь

Фото: Генеральний штаб ЗСУ