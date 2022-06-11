Июнь, 11 в 10:31

На Днепропетровщине в Криворожском районе российские захватчики обстреляли из артиллерии и Ураганов две общины — Зеленодольскую и Широковскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, в результате вражеских обстрелов два человека получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

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Также повреждены дома, старостат, здание культуры. Село Великая Костромка осталось без света и газа.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что на 108-й день полномасштабной войны на Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы подготовить наступление на Славянск и Северск.

На Северодонецком направлении российские войска ведут наступление в направлении Новотошковское – Орехово. На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку, чтобы вести наступление на Николаевку и Камышеваху.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.