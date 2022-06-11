Червень, 11 в 10:31

На Дніпропетровщині у Криворізькому районі російські загарбники обстріляли з артилерії та Ураганів дві громади – Зеленодольську та Широківську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів двоє людей дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

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Також пошкоджені будинки, старостат, будинок культури. Село Велика Костромка залишилося без світла та газу.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на 108-й день повномасштабної війни на Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, щоб підготувати наступ на Слов’янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська ведуть наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування, щоб вести наступ на Миколаївку та Комишуваху.

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