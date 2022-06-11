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Факты / Украина

В Украине резко возросло количество убитых РФ детей: еще 24 ребенка погибли в Мариуполе

Юлия Соколова, редактор ленты
іграшка діти дети ребенок
Фото: Pixabay

В Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли уже 287 украинских детей. Число погибших резко возросло за сутки, поскольку стало известно об убийстве еще 24 детей во временно оккупированном Мариуполе.

Согласно данным Офиса генерального прокурора, количество погибших украинских детей выросло с 263 до 287.

– В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 24 детей в городе Мариуполь Донецкой области в результате неизбирательных обстрелов военными РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, выросло и количество раненых детей. Известно о ранении 17-летней девушки 9 апреля в результате обстрелов оккупантами населенного пункта Райгородок Донецкой области.

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В целом по состоянию на утро 11 июня в Украине пострадали более 779 детей в результате развязанной Россией полномасштабной войны.

– По официальной информации ювенальных прокуроров, 287 детей погибли и более 492 ранены, — уточнили в ведомстве.

Больше всего детей пострадало в Киеве (16) и 10 областях Украины: в Донецкой (217), Харьковской (132), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (53), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30), Сумской (17), Житомирской (15).

В ведомстве подчеркнули, что указанные цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению преступлений РФ в местах активных боев, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, войска РФ во время бомбардировок и обстрелов повредили 1 971 учебное заведение в Украине (194 из них разрушены полностью).

В Офисе генпрокурора напомнили, что предоставить информацию о военном преступлении РФ по отношению к ребенку можно через единый доказательный хаб warcrimes.gov.ua.

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Источник: Офис генпрокурора
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