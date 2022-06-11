Червень, 11 в 9:36

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ загинули вже 287 українських дітей. Кількість загиблих різко зросла за добу, оскільки стало відомо про вбивство ще 24 дітей в тимчасово окупованому Маріуполі.

Згідно з даними Офісу генерального прокурора, кількість загиблих українських дітей зросла з 263 до 287.

– Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в місті Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ, – сказано в повідомленні.

Крім того, зросла і кількість поранених дітей. Відомо про поранення 17-річної дівчини 9 квітня внаслідок обстрілів окупантами населеного пункту Райгородок Донецької області.

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Загалом станом на ранок 11 червня в Україні постраждали більш ніж 779 дітей внаслідок розв’язаної Росією повномасштабної війни.

– За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 287 дітей загинуло та понад 492 поранено, – уточнили у відомстві.

Найбільше дітей постраждало в Києві (16) та 10 областях України: в Донецькій (217), Харківській (132), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (53), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (30), Сумській (17), Житомирській (15).

У відомстві наголосили, що наведені цифри не остаточні, оскільки триває робота зі встановлення злочинів РФ у місцях активних боїв, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, війська РФ під час бомбардувань та обстрілів пошкодили 1 971 заклад освіти в Україні (194 з них зруйновано повністю).

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин РФ щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua.