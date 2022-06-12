Июнь, 12 в 9:24

12 июня украинские военные успешно отражают атаки россиян на Востоке Украины.

Карта боевых действий в Украине на 12.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях активных действий противника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.

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В приграничных районах Беларуси сейчас идет оборудование пунктов пропуска и разворачиваются дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

На Северском направлении россияне охраняют участок границы с Украиной в Брянской и Курской областях.

Кроме того, в Белгородской и Курской областях продолжено действие повышенного уровня террористической угрозы.

Захватчики обстреливают из минометов позиции Сил обороны в приграничных районах.

Также агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

Системно обстреливают позиции украинских подразделений оккупанты и на Харьковском направлении.

Открывали огонь россияне в течение суток также по гражданской инфраструктуре недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепеля, Крестища и нанесли авиаудар в районе Мосьпаново.

На Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии села Петровское, Новая Гусаровка, Курулька и Долина, а также пытается закрепиться в Богородичном. Боевые действия там продолжаются.

На Лиманском направлении российские военные увеличили интенсивность применения реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Шипиловка, Дроновка и занимаются перегруппировкой войск.

Безуспешно враг пытается штурмовать Северодонецк. 12 июня продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении военные РФ обстреливали украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горское, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское.

Также вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.

Однако украинские военные отразили наступление россиян в районе Врубовки и в сторону Николаевки.

Пришлось отойти оккупантам на ранее занятые позиции после неудачного штурма в районе Васильевки.

Обстреливала армия РФ гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанное, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на отдельных направлениях враг разворачивает дополнительные подразделения.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливают подразделения украинских войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня и пытаются вести контрбатарейную борьбу.

Под вражеским огнем в течение суток были населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

Потери РФ на 12 июня 2022

личного состава – около 32 150 (+100),

танков ‒ 1 430 (+11),

боевых бронированных машин ‒ 3 484 (+18),

артиллерийских систем – 715 (+3),

реактивных систем залпового огня ‒ 226 (+4),

средств противовоздушной обороны ‒ 97,

самолетов – 212,

вертолетов – 178,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 582 (+3),

крылатых ракет ‒ 125,

кораблей (катеров) ‒ 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 (+7),

специальной техники – 54.

Полномасштабная война в Украине длится уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW