Карта боевых действий на 12.06.2022 – ситуация на фронте
12 июня украинские военные успешно отражают атаки россиян на Востоке Украины.
Карта боевых действий в Украине на 12.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях активных действий противника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал.
В приграничных районах Беларуси сейчас идет оборудование пунктов пропуска и разворачиваются дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.
На Северском направлении россияне охраняют участок границы с Украиной в Брянской и Курской областях.
Кроме того, в Белгородской и Курской областях продолжено действие повышенного уровня террористической угрозы.
Захватчики обстреливают из минометов позиции Сил обороны в приграничных районах.
Также агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.
Системно обстреливают позиции украинских подразделений оккупанты и на Харьковском направлении.
Открывали огонь россияне в течение суток также по гражданской инфраструктуре недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепеля, Крестища и нанесли авиаудар в районе Мосьпаново.
На Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии села Петровское, Новая Гусаровка, Курулька и Долина, а также пытается закрепиться в Богородичном. Боевые действия там продолжаются.
На Лиманском направлении российские военные увеличили интенсивность применения реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Шипиловка, Дроновка и занимаются перегруппировкой войск.
Безуспешно враг пытается штурмовать Северодонецк. 12 июня продолжаются боевые действия в районе Тошковки.
На Бахмутском направлении военные РФ обстреливали украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горское, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское.
Также вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.
Однако украинские военные отразили наступление россиян в районе Врубовки и в сторону Николаевки.
Пришлось отойти оккупантам на ранее занятые позиции после неудачного штурма в районе Васильевки.
Обстреливала армия РФ гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанное, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на отдельных направлениях враг разворачивает дополнительные подразделения.
На Южнобужском направлении оккупанты обстреливают подразделения украинских войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня и пытаются вести контрбатарейную борьбу.
Под вражеским огнем в течение суток были населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.
Потери РФ на 12 июня 2022
- личного состава – около 32 150 (+100),
- танков ‒ 1 430 (+11),
- боевых бронированных машин ‒ 3 484 (+18),
- артиллерийских систем – 715 (+3),
- реактивных систем залпового огня ‒ 226 (+4),
- средств противовоздушной обороны ‒ 97,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 582 (+3),
- крылатых ракет ‒ 125,
- кораблей (катеров) ‒ 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 455 (+7),
- специальной техники – 54.
Полномасштабная война в Украине длится уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW