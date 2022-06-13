Июнь, 13 в 8:41

На Донецком направлении российские оккупанты наступают, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.

В Северодонецке армия РФ оттеснила украинские подразделения из центра города, боевые действия продолжаются.

Карта боевых действий в Украине на 12.06.2022

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении подразделения РФ продолжают вести позиционную оборону и мешают дальнейшему продвижению украинских войск к государственной границе. Российские военные штурмовали в направлении Тернова – Избицкое, имели частичный успех, закрепились на его северной окраине.

На Славянском направлении российские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. РФ в рамках логистического обеспечения войск заменила более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении группировка войск оккупантов наступает, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, блокирует пути логистического снабжения из Бахмута.

В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск россияне переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении армия РФ активных боевых действий не вела, продолжала обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км севернее Славянска, и Серебрянка, 5 км северо-восточнее Северска.

На Северодонецком направлении армия РФ при поддержке артиллерии вела штурм в Северодонецке, имела частичный успех, оттеснила украинские подразделения из центра города. Боевые действия продолжаются. Обстреливала из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно отразили штурм в направлениях Викторовка – Врубовк и Камышеваха – Врубовка. Армия РФ возобновило наступательные действия в районе населенного пункта Золотое.

Враг закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно штурмовал в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении армия РФ нанесла авиаудара штурмовиками по позициям украинских войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные вели обстрелы вдоль линии столкновения, чтобы помешать переброске резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении РФ ведет позиционную оборону. Основные усилия направляются на содержание ранее захваченных территорий. Осуществили инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. Вели воздушную разведку БпЛА в районе Давыдов Брод.

Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW