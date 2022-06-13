Червень, 13 в 8:41

На Донецькому напрямку російські окупанти наступають, щоб оточити українські війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська.

У Сєвєродонецьку армія РФ відтіснила українські підрозділи з центру міста, бойові дії тривають.

Карта бойових дій в Україні на 13.06.2022

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку підрозділи РФ продовжують вести позиційну оборону та заважають подальшому просуванню українських військ до державного кордону. Російські військові штурмували у напрямку Тернова – Ізбицьке, мали частковий успіх, закріпилися на його північній околиці.

На Слов’янському напрямку російські підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. РФ у рамках логістичного забезпечення військ, замінила понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів наступає, щоб оточити українські війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська, блокує шляхи логістичного постачання з Бахмуту.

У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ росіяни перемістили понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Лиманському напрямку армія РФ активних бойових дій не вела, продовжувала обстріли позицій українських військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку армія РФ за підтримки артилерії вела штурм у Сєвєродонецьку, мала частковий успіх, відтіснила українські підрозділи з центру міста. Бойові дії тривають. Обстрілювала з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили штурм у напрямках Вікторівка – Врубівк та Комишуваха – Врубівка. Військо РФ відновило наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

Ворог закріплюється по рубежу Роти – Миронівка. Для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами безуспішно штурмувало у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводило повітряну розвідку БпЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку армія РФ завдала авіаудару штурмовиками по позиціях українських військ у районі Красногорівки, 15 км східніше Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові вели обстріли вздовж лінії зіткнення, щоб перешкодити перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку військо РФ веде позиційну оборону. Основні зусилля спрямовує на утриманні раніше захоплених територій. Здійснило інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. Вело повітряну розвідку БпЛА у районі Давидового Броду.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW