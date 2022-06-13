Июнь, 13 в 16:39

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Российские оккупанты несут значительные потери и продвигаются только с помощью штурмовой авиации.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

– Командование врага не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории Украины. Российские войска продолжают применять тактику еще со времен Второй мировой войны, основным достижением считая окружение украинских войск и захват новых территорий. Особое значение враг придает достижению значительного преимущества, особенно в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехоты. Оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях Росгвардии и в вооруженных силах России и продвигаются, только применяя штурмовую авиацию, — объяснил он.

По словам Мотузяника, враг продолжает, к сожалению, превалировать нас в технике и в артиллерии. Но украинские военные активно обороняются и наносят оккупантам значительные потери.

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В то же время российские захватчики активно применяют артиллерию и реактивные системы залпового огня в направлении Северодонецка. Как сообщил Мотузяник, враг сейчас контролирует центр города, где продолжаются боевые действия высокой интенсивности.

Со своей стороны ВСУ сдерживают наступательные действия российских подразделений, которые пытаются окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, и блокировать пути поставки из Бахмута.

Фото: Генштаб ВСУ