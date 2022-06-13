В Минэкономики рассказали, когда исчезнут очереди за топливом на АЗС
Очереди на украинских АЗС исчезнут после того, как удастся обеспечить запасы топлива как минимум на две недели. Сейчас такие запасы составляют семь-восемь дней.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила министр экономики Юлия Свириденко.
– Ситуация исправляется. Конечно, очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и был уничтожен нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас и дизелем, и бензином. Поэтому с марта-апреля нам пришлось полностью 97% каналов импорта топлива переориентировать на то, чтобы найти новые каналы, обеспечить физический объем ресурса и доставить его в страну, – объяснила она.
По словам Свириденко, если в марте было импортировано 60 тыс. тонн топлива, то в апреле этот объем вырос до 191 тыс. тонн, а в мае – до 380 тыс. тонн. В июне же, по прогнозам министра, импорт топлива может составить 600 тыс. тонн.
— У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут – в критические дни это было двое-трое суток, сейчас это на семь-восемь дней запасов топлива и по дизелю, и по бензину. Конечно, до войны это было 15-16 суток. Когда мы сможем добиться хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет – есть, но не достаточно, — подчеркнула министр.
Юлия Свириденко добавила, что с рынка Европы импортируется максимально возможный объем топлива. Кроме того, уже были первые поставки из США.
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