Июнь, 13 в 13:10

Очереди на украинских АЗС исчезнут после того, как удастся обеспечить запасы топлива как минимум на две недели. Сейчас такие запасы составляют семь-восемь дней.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила министр экономики Юлия Свириденко.

– Ситуация исправляется. Конечно, очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и был уничтожен нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас и дизелем, и бензином. Поэтому с марта-апреля нам пришлось полностью 97% каналов импорта топлива переориентировать на то, чтобы найти новые каналы, обеспечить физический объем ресурса и доставить его в страну, – объяснила она.

По словам Свириденко, если в марте было импортировано 60 тыс. тонн топлива, то в апреле этот объем вырос до 191 тыс. тонн, а в мае – до 380 тыс. тонн. В июне же, по прогнозам министра, импорт топлива может составить 600 тыс. тонн.

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— У нас сейчас запасы после того, как была отпущена цена, растут – в критические дни это было двое-трое суток, сейчас это на семь-восемь дней запасов топлива и по дизелю, и по бензину. Конечно, до войны это было 15-16 суток. Когда мы сможем добиться хотя бы такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут. Сейчас мы не можем констатировать, что бензина и дизеля нет – есть, но не достаточно, — подчеркнула министр.

Юлия Свириденко добавила, что с рынка Европы импортируется максимально возможный объем топлива. Кроме того, уже были первые поставки из США.

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