Червень, 13 в 13:10

Черги на українських АЗС зникнуть після того, як вдасться забезпечити запаси пального щонайменше на два тижні. Наразі такі запаси становлять сім-вісім днів.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

– Ситуація виправляється. Звичайно, черги є. Треба починати з того, що в країні війна, і був знищений нафтопереробний завод, який забезпечував нас і дизелем, і бензином. Тому з березня-квітня нам довелося повністю 97% каналів імпорту пального переорієнтувати на те, щоб знайти нові канали, забезпечити фізичний обсяг ресурсу і доставити його в країну, – пояснила вона.

За словами Свириденко, якщо в березні було імпортовано 60 тис. тонн пального, то в квітні цей обсяг зріс до 191 тис. тонн, а в травні – до 380 тис. тонн. В червні ж, за прогнозами міністра, імпорт пального може становити 600 тис. тонн.

Зараз дивляться

– У нас зараз запаси після того, як була відпущена ціна, зростають – в критичні дні це було дві-три доби, зараз це на сім-вісім днів запасів пального і по дизелю, і по бензину. Звичайно, що до війни це було 15-16 діб. Коли ми зможемо досягнути хоча б такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть. Зараз ми не можемо констатувати, що бензину і дизелю немає – є, але не в достатній кількості, – наголосила міністр.

Юлія Свириденко додала, що з ринку Європи імпортується максимально можливий обсяг пального. Крім того, вже були перші поставки з США.

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