Июнь, 13 в 12:37

Российские оккупанты контролируют 70% Северодонецка. Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за вражеских обстрелов невозможны.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что военным удается вывозить всего по несколько человек в день.

По его словам, на химзаводе Азот остаются около 500 жителей, из них 40 – дети. Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра.

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Гайдай подчеркнул, что укрытия Азота не такие прочные, как на мариупольской Азовстали, поэтому власти пытаются сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все находящиеся там люди отказались уезжать из города.

— Трассу Лисичанск – Бахмут оккупанты не контролируют, но обстреливают. Угрозы окружения наших войск в Луганской области нет. По Лисичанску россияне усилили обстрелы, бьют из больших калибров, город ежедневно уничтожается. За последние дни самое большое количество погибших и раненых – именно в этом городе. Происходит тихая эвакуация, – добавил Гайдай.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что российские захватчики при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили украинские подразделения из центра города.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Сергей Гайдай