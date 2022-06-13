Червень, 13 в 16:39

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Російські окупанти зазнають значних втрат і просуваються лише за допомогою штурмової авіації.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

– Командування ворога не рахується з втратами та намагається захопити якомога більше території України. Російські війська продовжують застосовувати тактику ще з часів Другої світової війни, основним здобутком вважаючи оточення українських військ і захоплення нових територій. Особливого значення ворог надає досягненню значної переваги, особливо в артилерії і бронетехніці, практично не застосовуючи маневри піхоти. Окупанти зазнають значних втрат у піхотних підрозділах Росгвардії та у збройних силах Росії і просуваються, лише застосовуючи штурмову авіацію, – пояснив він.

За словами Мотузяника, ворог продовжує, на жаль, переважати нас у техніці і в артилерії. Але українські військові активно обороняються і завдають окупантам значних втрат.

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Водночас російські загарбники активно застосовують артилерію і реактивні системи залпового вогню в напрямку Сєвєродонецька. Як повідомив Мотузяник, ворог наразі контролює центр міста, де тривають бойові дії високої інтенсивності.

Зі свого боку ЗСУ стримують наступальні дії російських підрозділів, які намагаються оточити українські війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська, та блокувати шляхи постачання з Бахмута.

Фото: Генштаб ЗСУ