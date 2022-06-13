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Факти / Україна

Ворог контролює 70% Сєвєродонецька, але загрози оточення ЗСУ немає – Гайдай

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Ворог контролює 70% Сєвєродонецька, але загрози оточення ЗСУ немає – Гайдай

Російські окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Масова евакуація та підвезення гумвантажів через ворожі обстріли неможливі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що військовим вдається вивозити лише по декілька людей на день.

За його словами, на хімзаводі Азот залишаються близько 500 мешканців, з них 40 – діти. Промзона потужно обстрілюється ворожою артилерією великого калібру.

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Гайдай наголосив, що укриття Азоту не такі міцні, як на маріупольській Азовсталі, тому влада намагається зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки. Раніше всі люди, що там перебувають, відмовилися виїжджати з міста.

– Трасу Лисичанськ – Бахмут окупанти не контролюють, але обстрілюють. Загрози оточення наших військ на Луганщині немає. По Лисичанську росіяни посилили обстріли, гатять з великих калібрів, місто щодня знищується. За останні дні найбільша кількість загиблих та поранених – саме в цьому місті. Відбувається тиха евакуація, – додав Гайдай.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські загарбники за підтримки артилерії вели штурм Сєвєродонецька і відтіснили українські підрозділи з центру міста.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Сергій Гайдай

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