Июнь, 15 в 20:13

Генштаб сообщает, что Россия увеличила численность боевого состава, задействованного в войне на территории Украины.

– Обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа. Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

– Руководство силовых ведомств РФ продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления, – уточняется в сообщении.

Кроме того, согласно опубликованным данным, противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта своего поврежденного вооружения и военной техники.

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Генштаб подчеркивает, что в Белгород и область свозят медицинских работников из других регионов РФ для лечения раненых оккупантов, что свидетельствует о значительных потерях у россиян.

Тем временем на Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области, продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

– На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы, – отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении агрессоры продолжают пытаться не допустить выход наших войск на государственную границу Украины к северу от Харькова.

На Славянском направлении враги сосредоточены на попытках наступления в направлении Изюм – Славянск.

– Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти. На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии, – сказано в заявлении.

На Северодонецком и Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня, пытаясь захватить города, однако им это не удается.