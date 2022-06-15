Червень, 15 в 20:13

Генштаб повідомляє, що Росія збільшила чисельність бойового складу, задіяного у війні в Україні.

– Виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, що діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138 окремої мотострілецької бригади Західного військового округу. Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, передислоковане до Первомайська з району Куп’янська, – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у райони населених пунктів Камишеваха та Попасна, після відновлення боєздатності, запроваджено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

– Керівництво силових відомств РФ продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат та запровадження короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження, – уточнюється у повідомленні.

Крім того, згідно з опублікованими даними, противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення та ремонту свого пошкодженого озброєння та військової техніки.

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Генштаб наголошує, що у Бєлгород та область звозять медичних працівників з інших регіонів РФ для лікування поранених окупантів, що свідчить про значні втрати у росіян.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках йде інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області, продовжує зберігатись загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

– На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення становища наших підрозділів та коригування вогню вів повітряну розвідку БПЛА. Для порушення системи управління та зв’язку сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби, – зазначили у Генштабі.

На Харківському напрямку агресори намагаються не допустити вихід наших військ на державний кордон України на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку вороги зосереджені на спробах наступу у напрямку Ізюм – Слов’янськ.

– Ворог безуспішно вів штурмові дії у напрямку Довгенького – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне становище у районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти. На Лиманському напрямі активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії, – сказано у заяві.

На Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках окупанти продовжують обстріли з артилерії та реактивних систем залпового вогню, намагаючись захопити міста, проте їм це не вдається.