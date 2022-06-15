Июнь, 15 в 0:44

Захватнические силы РФ не дают проводить эксгумацию и перезахоронение тел погибших мариупольцев в оккупированном Мариуполе.

Об этом в своем Telegram канале заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Фактически оккупанты остановили любые эксгумации и перезахоронения. Формально переложив эту проблему на мариупольцев. Если действовать по правилам оккупационных властей, ты должен дождаться “прокурора” и “следователя”, которые проведут осмотр тела при эксгумации. Затем проехать на опознание трупа в Донецк на судмедэкспертизу. Только потом – захоронение в отведенном месте, – сообщил он.

При этом Петр Андрющенко добавил, что оккупанты требуют деньги за эксгумацию и доставку тела погибшего в Донецк и захоронение, а “единственное, что бесплатное, – приезд “прокурора” и “следователя”.

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Это становится причиной возникновения импровизированных кладбищ в оккупированном городе.

При этом, в попытке совершить перезахоронение, мариупольцы везут тела в Мангуш. Там, по словам Андрющенко, за взятку “добрые коллаборанты” закрывают глаза на процедуру и позволяют похоронить в братской могиле, написал он.

В конце мая Андрющенко сообщал, что в Мариуполе российские захватчики расширяют братские захоронения.

Накануне глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что полицейские расследуют уголовные производства по фактам гибели более 12 тыс. украинцев. Согласно его данным, около 1200 тел, в том числе найденных в братских могилах, еще не идентифицированы. Отметим, что Клименко говорил о всей территории Украины, а не только о Мариуполе.

Источник: Андрющенко Time

Фото: Андрющенко Time