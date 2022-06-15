Червень, 15 в 0:44

Загарбницькі сили РФ не дають проводити ексгумацію та перепоховання тіл загиблих маріупольців в окупованому Маріуполі.

Про це у своєму Telegram каналі заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Фактично окупанти зупинили будь-які ексгумації та перепоховання. Формально переклавши цю проблему на маріупольців. Якщо діяти за правилами окупаційної влади, ти маєш дочекатися “прокурора” та “слідчого”, які проведуть огляд тіла під час ексгумації. Потім проїхати на упізнання трупа до Донецька на судмедекспертизу. Тільки потім – поховання у відведеному місці, – повідомив він.

При цьому Петро Андрющенко додав, що окупанти вимагають гроші за ексгумацію та доставку тіла загиблого до Донецька та поховання, а “єдине, що безкоштовне, – приїзд “прокурора” та “слідчого”.

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Це стає причиною виникнення імпровізованих цвинтарів в окупованому місті.

При цьому, намагаючись здійснити перепоховання, маріупольці везуть тіла до Мангуша. Там, за словами Андрющенка, за хабар “добрі колаборанти” заплющують очі на процедуру і дозволяють поховати у братській могилі, написав він.

Наприкінці травня Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі російські загарбники розширюють братські поховання.

Напередодні голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліцейські розслідують кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців. За його даними, близько 1200 тіл, зокрема знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані. Зазначимо, що Клименко говорив про всю територію України, а не лише про Маріуполь.

Джерело: Андрющенко Time

Фото: Андрющенко Time