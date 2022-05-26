В Мариуполе оккупанты готовят новую провокацию и расширяют братские могилы — советник мэра
В Мариуполе оккупационные войска РФ хотят расширить братскую могилу на старом кладбище Некрополь, расположенном в Центральном районе города.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, это четвертая могила, обнаруженная властями Мариуполя в сотрудничестве с украинскими журналистами.
Петр Андрющенко добавил, что оккупанты используют предупреждение городских властей Мариуполя об угрозе эпидемии, поэтому фактически начали “сериал” по центральным телеканалам по сценарию “мы местные, здесь живем, мы боимся — нужно перезахоронение”.
— С места сообщают о расширении и подготовке новых рвов для захоронений. После окончания работ россияне планируют использовать это для информационной атаки на Украину, обвинив именно Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев, — сообщил Петр Андрющенко.
Мариуполь заблокирован российскими захватчиками почти три месяца. Из-за действий российских войск в городе на Азове разрослась масштабная гуманитарная катастрофа, в результате которой страдает не только промышленное или коммуникационное обеспечение города, но и санитарное и эпидемическое.
Так, мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявлял, что отсутствующее водоснабжение в городе грозит создать эпидемическую катастрофу.
Ранее советник мэра Бойченко Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали устанавливать вокруг Мариуполя блокпосты, что мешает горожанам покинуть оккупированные территории.
Источник: Петро Андрющенко