Северодонецк – это ключевая точка в обороне Луганщины, РФ атакует по 9 направлениям – Залужный

Июнь, 15 в 23:51

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный утверждает, что Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганщины, тем временем Россия проводит атаки по девяти направлениям.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством обороны в среду, 15 июня.

– Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная — Комышеваха и далее на Лисичанск, Попасная — Николаевка, Попасная — Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное — Славянск, Изюм — Славянск. Ниже Попасная — Светлодарск, с востока на запад Северодонецк — Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк — Метьолкино, Тошковка — Комышеваха, – рассказал он.

По словам главнокомандующего, в целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, а также реактивные системы залпового огня и артиллерию.

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– Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак по-другому. Все, кто сегодня в строю – герои, – подчеркивает Залужный.

Фото: Валерий Залужный