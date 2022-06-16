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Факти / Україна

Сєвєродонецьк – це ключова точка в обороні Луганщини, РФ атакує за 9 напрямками – Залужний

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Сєвєродонецьк – це ключова точка в обороні Луганщини, РФ атакує за 9 напрямками – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний стверджує, що Сєвєродонецьк є ключовою точкою в обороні Луганщини, тим часом Росія проводить атаки у дев’яти напрямках.

Про це йдеться у заяві, опублікованій Міністерством оборони у середу, 15 червня.

– Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на дев’яти напрямках. Наступ ведеться з півдня на північ на напрямках Попасна – Комишеваха і далі на Лисичанськ, Попасна – Миколаївка, Попасна – Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне – Слов’янськ, Ізюм – Слов’янськ. Нижче Попасна – Світлодарськ, схід Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк – Метьолкіне, Тошківка – Комишеваха, – розповів він.

За словами головнокомандувача, з метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, а також реактивні системи залпового вогню та артилерію.

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– Сєвєродонецьк – це ключова точка у системі оборонної операції Луганської області. Місто не може розглядатися ніяк інакше. Усі, хто сьогодні у строю – герої, – наголошує Залужний.

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Фото: Валерій Залужний

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