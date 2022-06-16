Червень, 16 в 19:43

Можливі так звані “суди” над українськими військовослужбовцями, які захищали місто Маріуполь, – це дикість та середньовічне варварство. Такі “суди” не мають нічого спільного з юриспруденцією.

Про це поінформувала під час телемарафону генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Вона запевнила, що прокуратура пильно стежить за ситуацією довкола евакуйованих з Азовсталі українських військових.

– Це дикість не тільки для нас, а й для всього цивілізованого світу. Ми дуже пильно спостерігаємо за цією ситуацією, у нас багато оперативної інформації. Щойно вона перейде вже у процесуальну площину, будемо її комунікувати інакше, – зазначила генпрокурор.

Венедіктова додала, що такі судилища можуть влаштовувати лише для внутрішнього споживача в РФ, із залученням російської пропаганди.

Зараз дивляться

– Усе, що відбуватиметься, – мало нагадує юриспруденцію. Це виключно внутрішній продукт, який буде робитися на свою внутрішню пропаганду, для внутрішнього споживача… Російська пропаганда якісь там суди проводитиме. Ми бачимо варварство, яке притаманне для середньовіччя, не для цивілізованих країн. Тому все це буде відслідковуватися, процесуально оформлюватися, – повідомила генпрокурор.

Коментуючи так званий смертний вирок бойовиків терористичного формування “ДНР” для трьох іноземців, які воювали на боці Збройних сил України, Венедіктова нагадала, що порушення імунітету комбатанта – це воєнний злочин. Йдеться про двох громадян Великої Британії Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також Саадуна Брагіма (громадянина Марокко).

– Порушення імунітету комбатанта так само є воєнним злочином. І ми щодо цього псевдосуду відкрили кримінальне провадження… Ця справа буде доведена до логічного завершення, – повідомила вона.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, своєю чергою, зазначив, що порушення прав обвинувачених під час судового процесу є кримінальним правопорушенням.

– Римський статут, міжнародне право, Женевська конвенція чітко говорять про права військовополонених і про права мирних категорій людей… Дуже важливо мати належне судочинство, – заявив Хан.

Як інформував президент Володимир Зеленський, у російському полоні зараз перебувають понад 2,5 тис. українських захисників, які були евакуйовані із заводу Азовсталь у тимчасово захопленому військами РФ Маріуполі

Евакуація українських військових із заводу Азовсталь відбулася в травні. Захисників вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області.

У Міноборони України повідомили, що військовослужбовців планують звільнити за процедурою обміну. Водночас в РФ почали лунати заяви про суди та смертну кару.