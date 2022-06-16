В июле интернет-ресурсы и пользовательские интерфейсы должны перейти на украинский

Июнь, 16 в 14:25

С 16 июля 2022 года языком веб-ресурсов и пользовательских интерфейсов должен быть украинский.

Это предусматривают нормы закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которые вступают в силу именно с этого дня.

Согласно закону, все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, YouTube-, Viber-, Тelegram-каналы, мобильные приложения), используемые в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в частности информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке.

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Она должна загружаться для пользователей по умолчанию. Кроме того, украиноязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования может иметь меньший объем информации, чем основная, но достаточный для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса после 16 июля 2022 года может означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке.

За это можно получить штраф от 3400 до 8500 грн (если нарушение совершено впервые), от 8500 до 11900 грн (за повторное).

Также с 16 июля любой товар, на котором установлена ​​компьютерная программа — от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть “локализован” для реализации в Украине.

На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует этот интерфейс электронный экран или панель управления с обычными кнопками.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка