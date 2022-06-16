У липні інтернет-ресурси та користувацькі інтерфейси повинні перейти на українську

Червень, 16 в 14:25

З 16 липня 2022 року мовою вебресурсів та користувацьких інтерфейсів повинна бути українська.

Це передбачають норми закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, які набувають чинності саме з цього дня.

Згідно із законом, усі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, YouTube-, Viber-, Тelegram-канали, мобільні застосунки), які використовуються в якості інтернет-представництв суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, зокрема інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою.

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Вона повинна завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням. Крім того, українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання може мати менший обсяг інформації, ніж основна, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня, відсутність українськомовної версії інформаційного інтернет-ресурсу після 16 липня 2022 року може означати свідоме порушення його власником вимог закону про державну мову.

За це можна отримати штраф від 3400 до 8500 грн (якщо порушення вчинено вперше), від 8500 до 11900 грн (за повторне).

Також з 16 липня будь-який товар, на якому встановлено комп’ютерну програму – від автомобіля до пральної машини чи електрокавоварки, повинен бути “локалізований” для реалізації в Україні.

На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран, чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками.

Джерело: Уповноважений із захисту державної мови