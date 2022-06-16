Июнь, 16 в 20:50

В ближайшие недели украинские защитники смогут достичь большего прогресса на западном и южном фронтах страны.

С такой оценкой выступил глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 16 июня, пишет Sky News.

Он отметил, что Российская Федерация до сих пор доминирует в артиллерийских мощностях во время боевых действий.

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В то же время, наученные работать со сложными западными системами тяжелого вооружения украинские защитники могут стать ключевым элементом в сопротивлении российским войскам, отметил министр Уоллес.

Глава британского Минобороны добавил, что речь идет не только о количестве войск, но и о возможностях, которые добавят западные системы вооружения, если их использовать должным образом.

Он также утвердительно ответил на вопросы журналистов, достаточное количество оружия Украине предоставляют западные партнеры, чтобы иметь возможность выиграть в войне.

— Я думаю, что у Украины есть и будет иметь в ближайшие несколько недель возможности для того, чтобы добиться значительного прогресса на Востоке страны или даже защитить такие места, как Одесса, — сказал он.

Бен Уоллес отметил, что открытым вопросом остается, смогут ли украинцы оттолкнуть назад российские войска или оттолкнуть россиян назад за территории Украины.

Накануне 15 июня состоялась встреча контактной группы по поддержке Украины в рамках формата Рамштайн, где Киеву пообещали передать еще большее количество тяжелого вооружения.