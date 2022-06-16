Червень, 16 в 20:50

Найближчими тижнями українські захисники зможуть досягти більшого прогресу на західному та південному фронтах країни.

З такою оцінкою виступив очільник оборонного відомства Великої Британії Бен Воллес після зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі 16 червня, пише Sky News.

Він зазначив, що Російська Федерація досі домінує в артилерійських потужностях під час бойових дій.

Зараз дивляться

Водночас навчені працювати зі складними західними системами важкого озброєння українські захисники можуть стати ключовим елементом спротиву російським військам, зауважив міністр Воллес.

Очільник британського Міноборони додав, що йдеться не лише про кількість військ, а й про можливості, які додадуть західні системи озброєння, якщо їх використовувати належним чином.

Він також ствердно відповів на запитання журналістів, чи достатню кількість зброї Україні надають західні партнери, щоб мати можливість виграти у війні.

– Я думаю, що Україна має і буде мати у найближчі кілька тижнів можливості для того, щоб домогтися значного прогресу на Сході країни або навіть захистити такі місця, як Одеса, – сказав він.

Бен Воллес зазначив, що відкритим питанням залишається, чи зможуть українці відштовхнути назад російські війська чи відштовхнути росіян назад за територію України.

Напередодні, 15 червня, відбулась зустріч контактної групи з підтримки України в рамках формату Рамштайн, де Києву пообіцяли передати ще більшу кількість важкого озброєння.