Огромное количество: РФ потеряла в Украине 20-30% своей бронетехники
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 20-30% бронетехники, которая была у нее в распоряжении.
Такие цифры озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, подчеркнув, что это “значительные потери, огромное количество”.
Также американский генерал напомнил, что украинские военные столкнулись с многочисленным и огневым преимуществом со стороны врага. Но, по его мнению, победу в войне обеспечивают не цифры, а правильное их применение.
Милли добавил, что россияне прибегают к массовым обстрелам, причем не обязательно каждый раз добиваясь какого-либо результата в военном плане.
В то же время украинские военные лучше обращаются с артиллерией и очень эффективно проводят маневры и ведут боевые действия.
По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в войне против Украины потеряла около 33 тыс. военных.
Также украинские военные уничтожили уже более 1,4 тыс. вражеских танков, 213 самолетов и 179 вертолетов.
Фото: Генштаб ВСУ