Июнь, 16 в 12:49

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 20-30% бронетехники, которая была у нее в распоряжении.

Такие цифры озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, подчеркнув, что это “значительные потери, огромное количество”.

Также американский генерал напомнил, что украинские военные столкнулись с многочисленным и огневым преимуществом со стороны врага. Но, по его мнению, победу в войне обеспечивают не цифры, а правильное их применение.

Сейчас смотрят

Милли добавил, что россияне прибегают к массовым обстрелам, причем не обязательно каждый раз добиваясь какого-либо результата в военном плане.

В то же время украинские военные лучше обращаются с артиллерией и очень эффективно проводят маневры и ведут боевые действия.

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в войне против Украины потеряла около 33 тыс. военных.

Также украинские военные уничтожили уже более 1,4 тыс. вражеских танков, 213 самолетов и 179 вертолетов.

Фото: Генштаб ВСУ