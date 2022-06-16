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Факты / Украина

Огромное количество: РФ потеряла в Украине 20-30% своей бронетехники

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Огромное количество: РФ потеряла в Украине 20-30% своей бронетехники

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 20-30% бронетехники, которая была у нее в распоряжении.

Такие цифры озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, подчеркнув, что это “значительные потери, огромное количество”.

Также американский генерал напомнил, что украинские военные столкнулись с многочисленным и огневым преимуществом со стороны врага. Но, по его мнению, победу в войне обеспечивают не цифры, а правильное их применение.

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Милли добавил, что россияне прибегают к массовым обстрелам, причем не обязательно каждый раз добиваясь какого-либо результата в военном плане.

В то же время украинские военные лучше обращаются с артиллерией и очень эффективно проводят маневры и ведут боевые действия.

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в войне против Украины потеряла около 33 тыс. военных.

Также украинские военные уничтожили уже более 1,4 тыс. вражеских танков, 213 самолетов и 179 вертолетов.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: ВВС
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