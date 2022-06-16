Величезна кількість: РФ втратила в Україні 20-30% своєї бронетехніки
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 20−30% бронетехніки, яку мала в розпорядженні.
Такі цифри озвучив голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, наголосивши, що це “значні втрати, величезна кількість”.
Також американський генерал нагадав, що що українські військові зіткнулися з чисельною та вогневою перевагою з боку ворога. Але, на його думку, перемогу у війні забезпечують не цифри, а їхнє правильне застосування.
Міллі додав, що росіяни вдаються до масових обстрілів, причому не обов’язково щоразу домагаючись якогось результату у військовому плані.
Водночас українські військові значно краще поводяться з артилерією і дуже ефективно проводять маневри та ведуть бойові дії.
За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ у війні проти України втратила майже 33 тис. військових.
Також українські військові знищили вже понад 1,4 тис. ворожтх танків, 213 літаків та 179 гелікоптерів.
Фото: Генштаб ЗСУ