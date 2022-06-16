Червень, 16 в 12:49

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 20−30% бронетехніки, яку мала в розпорядженні.

Такі цифри озвучив голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, наголосивши, що це “значні втрати, величезна кількість”.

Також американський генерал нагадав, що що українські військові зіткнулися з чисельною та вогневою перевагою з боку ворога. Але, на його думку, перемогу у війні забезпечують не цифри, а їхнє правильне застосування.

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Міллі додав, що росіяни вдаються до масових обстрілів, причому не обов’язково щоразу домагаючись якогось результату у військовому плані.

Водночас українські військові значно краще поводяться з артилерією і дуже ефективно проводять маневри та ведуть бойові дії.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ у війні проти України втратила майже 33 тис. військових.

Також українські військові знищили вже понад 1,4 тис. ворожтх танків, 213 літаків та 179 гелікоптерів.

Фото: Генштаб ЗСУ