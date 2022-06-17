Июнь, 17 в 16:55

Из-за военного положения, действие которого в Украине продлили до 23 августа, срок отпуска для учителей сократили. Теперь вместо 56 он составляет всего 24 календарных дня.

У педагогов соответствующее решение вызвало множество вопросов. Поэтому министр образования и науки Сергей Шкарлет на днях сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект, который предусматривает возвращение 56 дней отпуска, как это было до полномасштабной агрессии РФ.

Но пока его не приняли, в силе остается норма о 24 днях законного отдыха.

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Законность сроков сокращения отпуска учителей 2022 года в комментарии Фактам ICTV объяснила юрист, партнер юридической компании EXPATPRO Татьяна Ященко.

Прежде всего, она напомнила, что режим военного положения предусматривает возможность временно ограничивать конституционные права и гарантии граждан. Это также касается и трудовых прав.

По словам Татьяны Ященко, в Украине действуют три закона, которыми определяются особенности регулирования трудовых отношений в период военного положения:

Кодекс законов о труде;

закон О правовом режиме военного положения;

закон Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Согласно этим нормативным актам, на период действия военного положения могут быть временно ограничены трудовые права работников, в частности, право на отпуск. Такие ограничения распространяются не только на учителей, но и на всех работающих.

Так, в ч.1 ст. 12 закона Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусмотрено, что в период военного положения ежегодный основной отпуск предоставляется длительностью 24 календарных дня. Но эта норма не касается дней дополнительного отпуска, которые должны быть предоставлены без ограничений.

— Согласна, что это не совсем удачная законодательная техника. Но думаю, что здесь имеется в виду то, что работник в период военного положения может уйти в отпуск на ограниченный срок, но при этом другие “чрезмерные дни” основного отпуска начисляются и ими можно будет воспользоваться позже, — объясняет юрист.

По словам Татьяны Ященко, именно для того, чтобы устранить разнотолкования в парламенте, уже подготовлен проект закона о внесении изменений в ст. 12 Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, где подробно расписан механизм, как это будет работать. Законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении.