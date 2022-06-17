Червень, 17 в 16:55

Через воєнний стан, дію якого в Україні продовжили до 23 серпня, термін відпустки для вчителів скоротили. Тепер замість 56 він становить лише 24 календарних дні.

В освітян відповідне рішення викликало багато запитань. Тому міністр освіти і науки Сергій Шкарлет днями повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення 56 днів відпустки, як це було до повномасштабної агресії РФ.

Але поки його не ухвалили, чинною залишається норма про 24 дні законного відпочинку.

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Законність термінів скорочення відпустки вчителів 2022 року в коментарі Фактам ICTV пояснила юристка, партнерка юридичної компанії EXPATPRO Тетяна Ященко.

Передусім вона нагадала, що режим воєнного стану передбачає можливість тимчасово обмежувати конституційні права і гарантії громадян. Це також стосується і трудових прав.

За словами Тетяни Ященко, в Україні діє три закони, якими визначаються особливості регулювання трудових відносин у період воєнного стану:

Кодекс законів про працю;

закон Про правовий режим воєнного стану;

закон Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Відповідно до цих нормативних актів, на період дії воєнного стану може бути тимчасово обмежено трудові права працівників, зокрема право на відпустку. Такі обмеження поширюються не лише на вчителів, а на всіх працюючих.

Так, у ч.1 ст. 12 закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачено, що у період воєнного стану щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарні дні. Але ця норма не стосується днів додаткової відпустки, які мають бути надані без обмежень.

– Погоджуюсь, що це не зовсім вдала законодавча техніка. Але думаю, що тут мається на увазі те, що працівник у період воєнного стану може піти у відпустку на обмежений термін, але при цьому інші “надмірні дні” основної відпустки нараховуються і ними можна буде скористатись пізніше, – пояснює юристка.

За словами Тетяни Ященко, саме для того, щоб усунути непорозуміння, у парламенті вже підготовлено проєкт закону про внесення змін до ст. 12 Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, де детально розписано механізм, як це працюватиме. Законопроєкт готується до розгляду в другому читанні.