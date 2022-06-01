Июнь, 01 в 14:20

Действующим законодательством Украины предусмотрены государственные гарантии права на отпуски работникам. Однако с началом полномасштабной войны вступил в силу Закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Он действует весь период военного положения и, соответственно, закон прекращает действовать в день отмены.

Сколько длится отпуск во время военного положения и как он предоставляется — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что предусмотрено законодательством

С 24 февраля 2022 года в Украине начало действовать военное положение. На период его действия могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины.

— Статья 43 предусматривает, что каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. В статье 44 установлено, что те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов. По сравнению с мирным временем, работники имеют значительно сужен перечень трудовых прав, но все еще остаются трудовые гарантии, которые не могут быть нарушены, — отмечает специалист Вишневского бюро правовой помощи Владислава Онофри.

Онофрей добавляет, что в период военного времени работники все еще имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. Это предусмотрено в ст. 12 Закона №2136.

Тем не менее, здесь тоже есть определенные нюансы. Согласно этому закону работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, за исключением:

отпуска по беременности и родам;

отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В соответствии со статьей 4 Закона Украины Об отпусках установлено, что одним из видов отпусков являются отпуска без сохранения заработной платы.

— Частью третьей статьи 12 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусмотрено, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Об отпусках, — говорит Онофри.

Отпуск без сохранения заработной платы

Специалист Вишневского бюро правовой помощи объясняет, что в разъяснении Министерства экономики Украины относительно трудовых отношений на период военного времени указано, что законодательством о труде не предусмотрено предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.

Оформление отпусков без сохранения зарплаты является правом, а не обязанностью работника. Таким образом, работодатель не может предоставить отпуск без сохранения заработной платы по своему желанию.

Однако для получения такого отпуска одного только желания работника мало — обязательным условием является согласие сторон. В заявлении на имя работодателя работник должен указать семейные обстоятельства или иные веские причины.

Их перечень законодательством не установлен, поскольку все зависит от конкретных обстоятельств. Поэтому решение о предоставлении указанного отпуска принадлежит исключительно к компетенции работодателя.

На период военного положения изменена и продолжительность отпуска без сохранения зарплаты. Например, максимальная продолжительность отпуска без сохранения зарплаты по соглашению сторон в мирное время — 15 календарных дней в году.

А во время военного положения по просьбе работника работодатель может предоставить отпуск без сохранения зарплаты без ограничения срока в 15 календарных дней.

Есть случаи, когда отпуск без сохранения зарплаты может длиться, к примеру, четыре месяца. Но оформление отпуска без сохранения заработной платы такой продолжительности должно включать установление работнику неполного рабочего времени.

Как взять отпуск во время военного положения

Чтобы оформить отпускные, необходимо обратиться к своему руководству с соответствующим заявлением.

Продолжительность ежегодного отпуска составляет не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который следует считать от дня заключения трудового договора. Тем не менее, в условиях военного положения отпуск может быть и не более 24 дней.

Когда готовите приказ на отпуск, учитывайте, на период военного положения не действует норма статьи 73 КЗоТ относительно праздничных и нерабочих дней.

Помните, если вы привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель может отказать вам в отпуске на время военного положения.