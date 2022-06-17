Червень, 17 в 9:35

В акваторії Чорного моря Військово-морські сили ЗС України уразили черговий буксир Чорноморського флоту Росії Василий Бех із ЗРК ТОР на борту.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

– ВМС ЗС України уразили черговий “аналогів немає” – буксир із ЗРК ТОР на борту, – зазначили вони.

За їхніми даними, буксир був уражений під час транспортування на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

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– Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу ТОР не завадила Військово-морським силам України демілітаризувати російських загарбників, – додали у ВМС ЗС України.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко уточнив, що буксир вразили американською ракетою Haproon.

Зазначимо, що буксир водотоннажністю 1 605 тонн Василий Бех побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його прийняли до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Нагадаємо, що 13 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що українські військові вдарили по російському ракетному крейсеру Москва ракетами Нептун.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 114-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ВМС ЗС України