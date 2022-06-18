Июнь, 18 в 18:18

Военный аналитик Олег Жданов рассказал о развитии военной ситуации на всех фронтах и ​​при каких условиях У вооруженных сил Украины есть шансы деоккупировать наши территории.

Об этом Жданов рассказал в интервью Вікнам.

По словам эксперта, на Херсонском направлении нашим вооруженным силам удалось немного накопить силы и подтянули резервы. Однако у ВСУ там нет абсолютного преимущества над врагом. Хотя у наших воинов есть другое — сильная мотивация освободить от оккупантов Украину.

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– У российских войск, очевидно, мотивации нет умирать за украинский Херсон, поэтому они и не держатся за эти оборонительные рубежи, которые они там тщательно строили и продолжают строить, – подчеркнул Жданов.

Он отметил, что вполне возможно, что летом ВСУ зайдут в Херсон. Однако Украине для этого нужно дождаться тяжелого западного вооружения. Но и здесь не все так просто – раньше поставки ожидались на конец июня – начало июля, а теперь речь идет об августе.

– После заявления министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина мы понимаем, что более-менее большие поступления вооружения будут до августа. Мы полностью зависим от снабжения оружием нашими партнерами, — отметил аналитик Олег Жданов.

Сложность продвижения на Херсонском направлении зависит и от рельефа местности – в степи трудно укрыться.

— Но если мы будем обладать хотя бы огневым паритетом реактивной артиллерии, тогда у нас есть надежда, благодаря нанесению огневого поражения противнику, выбивать их из этих рубежей и продвигаться дальше под прикрытием авиации и артиллерии ВСУ, — подчеркнул Жданов.

По его словам, дистанционные средства ведения войны не подходят, ведь тогда наша армия будет нести значительные потери. Поэтому артиллерия и авиация остаются основными факторами нанесения огневого поражения.

Олег Жданов отметил, что если наша армия освободит от оккупантов Херсонскую область, то тогда будет возможность продвигаться в сторону Крыма.