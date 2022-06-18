Дойдемо і до Чонгара: військовий аналітик розповів, чому варто дочекатися західної зброї
Військовий аналітик Олег Жданов розповів про розвиток воєнної ситуації на усіх фронтах та за яких умов Збройні сили України мають шанси деокупувати наші території.
Про це Жданов розповів в інтерв’ю Вікнам.
За словами експерта, на Херсонському напрямку нашим збройним силам вдалося трохи накопичити сили та підтягнули резерви. Хоча ЗСУ там не мають абсолютної переваги над ворогом, проте у нас є дещо інше – сильна мотивація звільнити від окупантів Україну.
– У російських військ, вочевидь, мотивації немає вмирати за український Херсон, тому вони й не тримаються за ці оборонні рубежі, які вони там ретельно будували й продовжують будувати, – наголосив Жданов.
Він зауважив, що цілком можливо, що впродовж літа ЗСУ зайдуть в Херсон. Проте Україні для цього треба дочекатися важкого західного озброєння.
Але і тут не все так просто – раніше поставки очікувалися на кінець червня – початок липня, а тепер мова йде про серпень.
– Після заяви міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна ми розуміємо, що більш-менш великі надходження озброєння будуть до серпня. Ми повністю залежимо від постачання зброї нашими партнерами, – зауважив аналітик Олег Жданов.
Складність просування на Херсонському напрямку залежить і від рельєфу місцевості – у степу важко заховатися.
– Але якщо ми будемо мати хоча б вогневий паритет реактивної артилерії, тоді у нас є надія, завдяки нанесенню вогневого ураження противнику, вибивати їх з цих рубежів і просуватися далі під прикриттям авіації й артилерії ЗСУ, – наголосив Жданов.
За його словами, дистанційні засоби ведення війни не підходять, адже тоді наша армія буде зазнавати значних втрат. Тому, артилерія й авіація залишаються основними чинниками завдання вогневого ураження.
Олег Жданов зауважив, що, якщо наша армія звільнить від окупантів Херсонщину, то тоді буде можливість просуватися у бік Криму.
— Тоді ми дійдемо до Перекопська і до Чонгара, – сказав військовий аналітик.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів.