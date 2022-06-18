Червень, 18 в 18:18

Військовий аналітик Олег Жданов розповів про розвиток воєнної ситуації на усіх фронтах та за яких умов Збройні сили України мають шанси деокупувати наші території.

Про це Жданов розповів в інтерв’ю Вікнам.

За словами експерта, на Херсонському напрямку нашим збройним силам вдалося трохи накопичити сили та підтягнули резерви. Хоча ЗСУ там не мають абсолютної переваги над ворогом, проте у нас є дещо інше – сильна мотивація звільнити від окупантів Україну.

Зараз дивляться

– У російських військ, вочевидь, мотивації немає вмирати за український Херсон, тому вони й не тримаються за ці оборонні рубежі, які вони там ретельно будували й продовжують будувати, – наголосив Жданов.

Він зауважив, що цілком можливо, що впродовж літа ЗСУ зайдуть в Херсон. Проте Україні для цього треба дочекатися важкого західного озброєння.

Але і тут не все так просто – раніше поставки очікувалися на кінець червня – початок липня, а тепер мова йде про серпень.

– Після заяви міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна ми розуміємо, що більш-менш великі надходження озброєння будуть до серпня. Ми повністю залежимо від постачання зброї нашими партнерами, – зауважив аналітик Олег Жданов.

Складність просування на Херсонському напрямку залежить і від рельєфу місцевості – у степу важко заховатися.

– Але якщо ми будемо мати хоча б вогневий паритет реактивної артилерії, тоді у нас є надія, завдяки нанесенню вогневого ураження противнику, вибивати їх з цих рубежів і просуватися далі під прикриттям авіації й артилерії ЗСУ, – наголосив Жданов.

За його словами, дистанційні засоби ведення війни не підходять, адже тоді наша армія буде зазнавати значних втрат. Тому, артилерія й авіація залишаються основними чинниками завдання вогневого ураження.

Олег Жданов зауважив, що, якщо наша армія звільнить від окупантів Херсонщину, то тоді буде можливість просуватися у бік Криму.

— Тоді ми дійдемо до Перекопська і до Чонгара, – сказав військовий аналітик.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів.