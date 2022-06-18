Гуманитарный коридор из Северодонецка: куда людей хотят вывезти оккупанты
Военные РФ хотят вывезти людей из Северодонецка Луганской области вглубь оккупированной территории – в город Сватово.
Такое предположение высказали представители разведки Министерства обороны Великобритании.
К такому выводу они пришли, учитывая, что возможности для выхода из города ограничены из-за разрушения мостов.
– Если мирные жители не согласятся с предложением оккупантов покинуть город по их гуманитарному коридору, россияне, очевидно, могут заявить, что не видят разницы между людьми и военными целями в этом районе, – добавляют в Минобороны Великобритании.
Заявления об открытии гуманитарных коридоров из Северодонецка россияне в одностороннем порядке начали распространять с 14 июня.
В британской разведке такой механизм России считают манипулированием пространством боя и навязыванием принудительного перемещения населения.
Что касается ситуации на фронте, то в оборонном ведомстве Великобритании предполагают, что Россия в течение последних двух суток могла восстановить усилия для продвижения к югу от Изюма, чтобы зайти глубже в Донецкую область и охватить северодонецкий карман с севера.
Заметим, что посчитать, сколько гражданских сейчас находится в Северодонецке, не представляется возможным.
По словам главы городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка, к началу острой фазы уличных боев в областном центре находились около 10 тыс. человек.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Сергей Гайдай