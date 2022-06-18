Гуманітарний коридор із Сєвєродонецька: куди людей хочуть вивезти окупанти

Червень, 18 в 14:44

Військові РФ хочуть вивезти людей із Сєвєродонецька Луганської області вглиб окупованої території – до міста Сватове.

Таке припущення висловили представники розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

До такого висновку вони дійшли, зважаючи на те, що можливості для виходу з міста обмежені через руйнування мостів.

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– Якщо мирні жителі не пристануть на пропозицію окупантів покинути місто їхнім гуманітарним коридором, росіяни, очевидно, можуть заявити, що не бачать різниці між людьми та військовими цілями в цьому районі, – додають у Міноборони Великої Британії.

Заяви про відкриття гуманітарних кордидорів із Сєвєродонецька росіяни в односторонньому порядку почали поширювати з 14 червня.

Натомість у британській розвідці такий механізм Росії вважають маніпулюванням простором бою та нав’язуванням примусового переміщення населення.

Що ж до ситуації на фронті, то в оборонному відомстві Великої Британії припускають, що Росія протягом останніх двох діб могла відновити зусилля для просування на південь від Ізюма, щоб зайти глибше в Донецьку область та охопити сєвєродонецьку кишеню з півночі.

Зауважимо, що порахувати, скільки нині цивільних перебуває в Сєвєродонецьку, не видається можливим.

За словами очільника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка, до початку гострої фази вуличних боїв в обласному центрі перебувало близько 10 тис. людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 115-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Сергій Гайдай