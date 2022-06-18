За сутки ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов, 9 российских танков, корабль и самолет
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще около 200 российских оккупантов, 9 вражеских танков, корабль и самолет.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Наибольшие потери враг понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 18 июня ориентировочно составили:
• личного состава – ликвидировано около 33 350 человек (+200 оккупантов за сутки);
• танков – 1 465 (+9 за сутки);
• боевых бронированных машин – 3 573 (+10 за сутки);
• артиллерийских систем – 739 (+5 за сутки);
• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 233;
• средств ПВО – 98 (+1 за сутки);
• самолетов – 216 (+1 за сутки);
• вертолетов – 180;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1 за сутки);
• крылатых ракет – 129;
• кораблей/катеров – 14 (+1 за сутки);
• автомобильной техники и автоцистерн – 2 513 единиц (+17 за сутки);
• специальной техники – 55 единиц.